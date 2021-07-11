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Netflix закрыл сериал "Проклятая"

Новости
    11.07.2021, 16:57
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Netflix решил закрыть сериал "Проклятая", основанный на книге Тома Уилера и Фрэнка Миллера. Такими данными располагает Deadline.

Фото: kinopoisk.ru
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Фэнтези, радикально пересматривающее легенды о Короле Артуре в феминистском ключе (в экранизации, по традиции Netflix, добавилось и расовое многообразие), не слишком пришлось по душе публике и критикам. Похоже, это и стало причиной решения не продлевать проект на второй сезон, хотя изначально такие планы были.

Первый сезон вышел в прошлом году. Главную роль - Владычицу Озера Нимуэ - исполнила звезда "13 причин почему" Кэтрин Лэнгфорд. Артура сыграл темнокожий Девон Террелл, Мерилина - Густаф Скарсгорд, Флоки из "Викингов".

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