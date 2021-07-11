Ученый объяснил, от чего зависит тяжесть COVID-19

Тяжесть COVID-19 у пациентов зависит от особенностей генов человека. Об этом РИА Новости заявил доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

По его словам, изучать подобные процессы очень сложно - определить бессимптомность течения болезни можно только после того, как пациент сдал тест на антитела.

"При этом вы реально не знаете времени его заражения, дозы заражения, ничего. Это очень трудно изучать", - отметил ученый.

Нетесов напомнил, что в организме человека содержится примерно 30 тысяч генов. "Надо разобраться, в каком из них, а может быть в нескольких, есть такие особенности, которые влияют на тяжесть или легкость переносимого заболевания", - добавил ученый.

Ранее эксперт также оценил риск повторного заражения коронавирусом. По его словам, часто пациенты, утверждающие, что переболели во второй раз, ориентируются лишь на собственные ощущения. При этом около 15 вирусных инфекций имеют симптомы, схожие с COVID-19.

Ученый уверен, что повторные случаи заражения коронавирусом связаны с инфицированием разными штаммами. При этом частота подобных случаев - один на 100-200 тысяч.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что самыми уязвимыми перед COVID-19 являются люди в возрасте 18-49 лет. При этом, по данным ведомства, половина заболевших заражаются в кругу семьи.