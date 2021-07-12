У 94% людей формируется сильный иммунный ответ после первой дозы "Спутник V"

У 94% людей, получивших прививку российской вакциной "Спутник V", сильный иммунный ответ формируется уже после введения первой дозы препарата - таков ключевой результат еще одного исследования нашей вакцины, проведенного в Аргентине.

"Результаты проведенного в Аргентине исследования, опубликованные в международном рецензируемом журнале Cell Reports Medicine, подтверждают, что у 94% не болевших коронавирусом людей наблюдался сильный иммунный ответ после введения одной дозы вакцины "Спутник V", - сообщили сегодня в РФПИ со ссылкой на публикацию.

Интересно, что в этом исследовании принимали участие медицинские работники, то есть люди, находящиеся в зоне повышенного риска по контакту с коронавирусной инфекцией. "В ходе исследования проводилась оценка выработки SARS-CoV-2-специфических антител после вакцинации 288 медицинских работников в Аргентине, осуществлялся анализ титров IGG-антител и нейтрализующей способности после одного и двух уколов "Спутником V" лиц уже перенесших заболевание COVID-19 и ранее не болевших. В числе ключевых результатов исследования авторы статьи указывают, что у 94% людей, ранее не болевших коронавирусом, наблюдался сильный иммунный ответ после введения одной дозы вакцины "Спутник V".

По мнению аргентинских исследователей, очевидных преимуществ введения второй дозы "Спутник V" ранее переболевшим лицам не выявлено. Поэтому для защиты здоровья тех, кто уже переболел COVID-19 ранее, достаточно иммунизации только первым компонентом "Спутника V" (вакцина "Спутник Лайт").

Ранее стали известны результаты еще одного исследования нашей вакцины - группа ученых и медиков проанализировала результаты вакцинации "Спутником V" населения Сан-Марино. Результаты подтвердили эффективность и безопасность применения препарата, в том числе, у людей старшего возраста - 60+.