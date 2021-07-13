Эксперт рассказал, почему в России подорожает кофе

По его словам, сейчас, действительно, наблюдается рост биржевых цен на арабику: финансисты таким образом "отыгрывают" историю с засухой в Бразилии, которая является основным мировым экспортером кофе.
Но, во-первых, биржевые цены не являются прямым отражением реальной ситуации. Уже потому, что, кроме Бразилии, кофейное зерно поставляют более 30 стран, и во многих из них и с погодой, и с урожаем складывается благоприятная ситуация. А, во-вторых, на бирже непосредственно самих компаний-производителей кофе не так и много. Они закупают зерно в основном напрямую. А биржевые контракты - для них, скорее, резервный канал.
Кроме того, все большие компании заключили долгосрочные контракты еще полгода-год назад по тем ценам. Помимо этого, доля зерна в себестоимости производства кофе составляет всего 15-25%. Прежде чем дойти до потребителя, с зерном проделывают огромное количество операций. Плюс стоимость логистики, упаковки, маркетинг, затраты на персонал и многое другое. А конечная цена формируется уже ретейлом, у которого свои соображения на то, какую торговую наценку применить к тому или иному продукту.
Основная причина грядущего подорожания кофе - рост стоимости фрахта из-за сбоев поставок на фоне пандемии. Стоимость доставки выросла в разы, говорит Чантурия.
Но в любом случае впрямую транслировать подорожание в конечную цену продукта ни производители, ни ретейл не будут. Ограничивать рост будет покупательская способность. При этом в цене кофе в низшем ценовом сегменте это отразится в наименьшей степени. Основная нагрузка ляжет на премиальный продукт.
"Покупателям, которые покупают премиальный кофе, важно в первую очередь качество продукта, а уже в последнюю очередь цена. Они привыкли покупать определенные марки, доверяя определенным производителям. Поэтому они будут готовы доплатить, но отказываться от своих привычек и переходить на более дешевые варианты не станут", - считает Рамаз Чантурия.
При этом эксперт полагает, что, несмотря на повышение цен, потребление кофе в России останется на среднегодовом уровне. В прошлом году, из-за локдауна продажи кофе в общепите просели примерно на 30%. Но уже к концу года падение было практически полностью отыграно. В этом году, возможно, скажутся ограничения в работе кофеен (например, введение QR-кодов в Москве). Но в этот раз снижение продаж не будет столь критичным, говорит Чантурия.
Он отмечает, что за последний год кофе в российских магазинах подорожало в пределах инфляции. Небольшие кратковременные скачки цен были связаны с ослаблением рубля.
Ранее Wall Street Journal сообщил о том, что цены на арабику достигли пятилетних максимумов из-за засухи в Бразилии (основном экспортере кофе). Контракты на поставку арабики на нью-йоркской бирже за последние три месяца подорожали на 18% - фунт кофе стоит 1,51 доллара. Арабика составляет 75% от всего производства кофе в мире, это основной сорт Бразилии.