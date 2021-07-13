Эксперт рассказал, почему в России подорожает кофе

Российские производители кофе будут вынуждены поднять отпускные цены на свою продукцию этой осенью. Но подорожание самого зерна не будет основной причиной этому, рассказал "РГ" генеральный директор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.

По его словам, сейчас, действительно, наблюдается рост биржевых цен на арабику: финансисты таким образом "отыгрывают" историю с засухой в Бразилии, которая является основным мировым экспортером кофе.

Но, во-первых, биржевые цены не являются прямым отражением реальной ситуации. Уже потому, что, кроме Бразилии, кофейное зерно поставляют более 30 стран, и во многих из них и с погодой, и с урожаем складывается благоприятная ситуация. А, во-вторых, на бирже непосредственно самих компаний-производителей кофе не так и много. Они закупают зерно в основном напрямую. А биржевые контракты - для них, скорее, резервный канал.

Кроме того, все большие компании заключили долгосрочные контракты еще полгода-год назад по тем ценам. Помимо этого, доля зерна в себестоимости производства кофе составляет всего 15-25%. Прежде чем дойти до потребителя, с зерном проделывают огромное количество операций. Плюс стоимость логистики, упаковки, маркетинг, затраты на персонал и многое другое. А конечная цена формируется уже ретейлом, у которого свои соображения на то, какую торговую наценку применить к тому или иному продукту.

Основная причина грядущего подорожания кофе - рост стоимости фрахта из-за сбоев поставок на фоне пандемии. Стоимость доставки выросла в разы, говорит Чантурия.

Но в любом случае впрямую транслировать подорожание в конечную цену продукта ни производители, ни ретейл не будут. Ограничивать рост будет покупательская способность. При этом в цене кофе в низшем ценовом сегменте это отразится в наименьшей степени. Основная нагрузка ляжет на премиальный продукт.

"Покупателям, которые покупают премиальный кофе, важно в первую очередь качество продукта, а уже в последнюю очередь цена. Они привыкли покупать определенные марки, доверяя определенным производителям. Поэтому они будут готовы доплатить, но отказываться от своих привычек и переходить на более дешевые варианты не станут", - считает Рамаз Чантурия.

При этом эксперт полагает, что, несмотря на повышение цен, потребление кофе в России останется на среднегодовом уровне. В прошлом году, из-за локдауна продажи кофе в общепите просели примерно на 30%. Но уже к концу года падение было практически полностью отыграно. В этом году, возможно, скажутся ограничения в работе кофеен (например, введение QR-кодов в Москве). Но в этот раз снижение продаж не будет столь критичным, говорит Чантурия.

Он отмечает, что за последний год кофе в российских магазинах подорожало в пределах инфляции. Небольшие кратковременные скачки цен были связаны с ослаблением рубля.

Ранее Wall Street Journal сообщил о том, что цены на арабику достигли пятилетних максимумов из-за засухи в Бразилии (основном экспортере кофе). Контракты на поставку арабики на нью-йоркской бирже за последние три месяца подорожали на 18% - фунт кофе стоит 1,51 доллара. Арабика составляет 75% от всего производства кофе в мире, это основной сорт Бразилии.