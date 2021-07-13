Названы последствия заражения сразу двумя штаммами COVID-19

Заражение сразу двумя штаммами COVID-19 может привести к более тяжелому течение болезни. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, обычно у пациентов с двумя штаммами болезнь протекает на протяжении более длительного периода. Кроме того, существует риск новых мутаций вируса в организме человека.

"В результате длительной персистенции разных штаммов в организме человека может произойти их генетическая рекомбинация (обмен генетическим материалом между штаммами), что может способствовать дальнейшей изменчивости вируса и появлению его новых вариантов", - отметила Пшеничная (цитата по ТАСС)​​​.

Особую опасность такие случаи представляют для людей, у которых ослаблена иммунная система, а также для пожилых пациентов.

Эксперт добавила, что единственным способом предотвратить мутации вируса является вакцинация.

В целом же случаи двойного заражения, по словам Пшеничной, известны давно. "Неоднократно описаны случаи практически одновременного инфицирования двумя штаммами или даже субтипами вируса гриппа, гриппа и SARS-CoV2, а также разными штаммами SARS-CoV2", - отметила специалист.