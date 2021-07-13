Роспотребнадзор оценил риск заражения сразу двумя штаммами COVID-19

Случаи заражения сразу двумя штаммами коронавируса одновременно возможны. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По словам эксперта, в группе риска находятся люди с ослабленной иммунной системой и пожилые. В случае заражения двумя штаммами заболевание может протекать более тяжело, но преимущественно имеет затяжной характер.

"В результате длительной персистенции разных штаммов в организме человека может произойти их генетическая рекомбинация (обмен генетическим материалом между штаммами), что может способствовать дальнейшей изменчивости вируса и появлению его новых вариантов", - подчеркнула Пшеничная (цитата по ТАСС).

Она добавила, что вакцинация позволяет пресечь мутации вируса.

Ранее заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что коллективный иммунитет к COVID-19 в России должен сформироваться ближайшей осенью. Он также напомнил, что Россия - единственная страна, где врач может предложить пациенту три абсолютно разные вакцины, что важно в случае наличия у пациентов противопоказаний или аллергических реакций.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова). Кроме того, центр "Вектор" подал документы на регистрацию еще одного препарата - "ЭпиВакКорона-Н".