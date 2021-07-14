Инфекционист оценил риск заразиться несколькими штаммами COVID-19 сразу

Теоретически заразиться двумя-тремя штаммами коронавируса одновременно возможно. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил врач-инфекционист Георгий Викулов.

"Такое, действительно, скорее возможно у людей с различного рода иммунными поломками или иммуннодефицитами. Ну, например, у онкопациентов, больных сахарным диабетом, имеющих метаболический синдром, получающих иммуносупрессивную терапию", - уточнил специалист.

Тем не менее из-за того, что сейчас в стране преобладает "дельта"-штамм коронавируса, а другие мутации выявляются реже, такая вероятность лежит скорее в теоретической плоскости, добавил Викулов.

Врач также подчеркнул важность вакцинации, поскольку она защищает от тяжелого течения болезни и смерти.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная подтвердила, что случаи заражения сразу двумя штаммами коронавируса возможны. По ее словам, в группе риска находятся люди со слабым иммунитетом и пожилые.