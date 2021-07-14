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14.07.2021 05:11
Рубрика: Общество

Внучка за бабкой

Почему детей тоже нужно прививать от COVID-19
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя № 157(8508)
В Москве стартовали клинические исследования вакцины "Спутник V" на детях.
В США и Европе подростков уже прививают от COVID-19. У нас - пока только в рамках исследования. Фото: GettyImages В США и Европе подростков уже прививают от COVID-19. У нас - пока только в рамках исследования. Фото: GettyImages
В США и Европе подростков уже прививают от COVID-19. У нас - пока только в рамках исследования. Фото: GettyImages

Зачем нужно прививать детей, если они в большинстве переносят коронавирус легко? Есть ли угроза их здоровью в таких исследованиях, ведь вакцина, хотя ею и привиты уже миллионы взрослых, все же новая? На вопросы читателей "РГ" - Недели ответил врач-инфекционист, заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Названы два основания для медотвода от вакцинации против COVID-19

Зачем нужна вакцинация детей от COVID-19, ведь они болеют легко?

Сейчас, когда во всех экономически развитых странах активно проводится вакцинация взрослых, рассматривается возможность вакцинации детей. В мае FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) разрешило использовать вакцину Pfizer / BioNTech у детей 12-15 лет. Следом ее применение у подростков разрешило и Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА). ВОЗ также признает необходимость вакцинации детей от коронавирусной инфекции.

И в нашей стране этот вопрос представляется не менее актуальным. Текущая волна эпидемии в России во многом возникла из-за низкого уровня коллективного иммунитета в нашей стране. Сейчас можно отметить, что вне зависимости от возраста уровень инфицированности среди непривитых значительно выше, чем среди вакцинированных. И в этом плане нельзя не обратить внимание на детей и подростков, которые составляют в России около 22% населения (по данным Росстата на 2020 год) населения и пока не подлежат вакцинации.

Что делать? Следует ли и в нашей стране вакцинировать подростков, а позже и детей более младшего возраста? В России началось клиническое исследование эффективности и безопасности "Спутника V" для подростков 12-17 лет.

Действует неукоснительное правило - требования к безопасности детской вакцины очень высокие

Вакцинация детей и подростков обещает определенные преимущества:

1) Снижение риска заболевания. Это правда, что COVID-19 обычно не вызывает серьезных заболеваний у детей. Тем не менее новая коронавирусная инфекция и для детей не является абсолютно безопасной. По данным Американской академии педиатрии, в США с начала пандемии COVID-19 был диагностирован почти у четырех миллионов детей, при этом десятки тысяч были госпитализированы и не менее 300 детей умерло. Кроме того, более чем у 4000 детей развилось серьезное осложнение - мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C), при котором возникает поражение легких, почек, кишечника, головного мозга. Также имеются сообщения о том, что до 25% инфицированных детей после перенесенного, пусть нетяжелого ковида испытывают длительные отклонения в здоровье в виде высокого уровня утомляемости и головной боли.

2) Самая большая польза от вакцинации детей - это снижение передачи инфекции уязвимым взрослым. Ситуация похожа на вакцинацию детей от краснухи. Прививка способствует защите от этой инфекции беременных женщин и снижает риск возникновения врожденных пороков развития.

При этом действует неукоснительное правило: когда при вакцинации детей преследуются интересы создания коллективного иммунитета - требования к безопасности вакцины очень высокие.

3) Вакцинация детей позволит увеличить шансы избежать закрытия школ.

Фото: РИА Новости
Ученый дал совет не желающим вакцинироваться и носить маски

Должна ли вакцина против COVID-19 быть обязательной для детей в школах?

Пока слишком рано об этом говорить. Во многом это будет зависеть от того, насколько опасной будет оставаться ситуация с COVID-19. А главное, должны быть доказательства, что вакцина безопасна для детей, эффективна для защиты ребенка от болезни. Наконец, также важно, чтобы прививка была не обременительной и доступной для ребенка и его законных представителей.

Почему вакцинация детей отстает от вакцинации взрослых?

Как правило, дети не включаются в клинические испытания тех или иных препаратов или вакцин до завершения третьей фазы испытаний на взрослых, в которой проводится тестирование на эффективность и безопасность на тысячах людей.

Кроме того, возникают более сложные этические проблемы, так как согласие на исследование за детей дают взрослые - их родители или законные представители.

Поэтому важно минимизировать риски, которым дети подвергаются в процессе исследования.

Тем не менее очевидно, что для того, чтобы контролировать эту пандемию, детям необходимо сделать прививки, поэтому сейчас, когда полностью не завершены испытания фазы 3 на взрослых (но есть данные по безопасности и эффективности вакцины, которой привиты уже миллионы людей в разных странах), набор детей для исследования может быть оправданным. Особенно если это делается поэтапно, начиная с подростков, и только затем, после получения положительных результатов, включая детей младшего возраста .

Между тем

Учиться лучше вместе

Американские школы должны полностью открыться этой осенью, когда начнется новый учебный год. Такие рекомендации выпустило агентство СDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США).

Фото: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
В США разрешили вакцинированным ученикам не носить маски в школах

Причем, как сообщает The New York Times, решено открыть школы, даже если они не могут соблюдать все рекомендуемые меры безопасности для сдерживания распространения вируса. Это стало возможно благодаря вакцинации школьников. Решение FDA о прививках подростков от 12 лет и старше было принято в первых числах мая. Власти США заявили, что проведут массовую вакцинацию школьников до начала учебного года.

"Это руководство резко отличается от прежних рекомендаций агентства и является признанием того, что виртуальное обучение нанесло серьезный ущерб многим студентам. Официальные лица заявили, что они уверены, что это правильный подход, даже с учетом распространения очень заразного варианта Delta и того факта, что дети младше 12 лет еще не имеют права на вакцинацию", - пишет издание.

Правда, об однозначной отмене ограничений в школах речи не идет - решения о том, когда ужесточать или ослаблять профилактические меры, такие как ношение масок и дистанцирование, будут принимать в зависимости от эпидситуации.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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