В Минздраве рассказали, что делать при плохом самочувствии после прививки

Если после прививки от коронавируса самочувствие ухудшилось, нужно вызвать врача или скорую помощь, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Он отметил, что сразу после укола необходимо в течение получаса оставаться в медицинском учреждении, чтобы убедиться, что "все прошло нормально".

Как пояснил министр, если при вакцинации начались какие-то серьезные реакции, решение о дальнейших действиях должен принимать врач.

"Это может быть как замена вакцины, так и медицинский отвод в случае, например, тяжелой аллергической реакции", - сказал министр в беседе с РИА Новости.

Также Мурашко рассказал, что сейчас коронавирусом в тяжелой форме стали болеть молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Он посоветовал молодежи наравне со всеми проходить вакцинацию и ревакцинацию.