Глава Минздрава заявил о тяжелом течении COVID-19 у молодежи

Новые штаммы COVID-19 изменили картину заболеваемости. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Сейчас коронавирусная инфекция представляет опасность не только для пожилых людей. Сейчас тяжело болеть стали даже молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет", - заявил министр в интервью РИА Новости.

По словам Мурашко, молодежи необходимо наравне со всеми проходить вакцинацию и повторную вакцинацию.

Глава Минздрава также отметил, что вакцинация помогает защититься от тяжелых осложнений: после прививки заболели не более 2,5% человек, причем большинство - в период формирования иммунитета.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова). Кроме того, центр "Вектор" подал документы на регистрацию еще одного препарата - "ЭпиВакКорона-Н".