Могут ли переболевшие COVID-19 бессимптомно заболеть тяжело

В большинстве систематических обзоров по COVID-19 отмечается, что доля бессимптомных носителей коронавируса составляет 30-45 процентов от всех заболевших. Но если человек перенес инфекцию бессимптомно или в легкой форме, может ли он заболеть повторно, но уже более тяжело?

Как рассказал "Российской газете" руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов, человек, который переболел легко, может переболеть повторно, причем в гораздо более тяжелой форме.

"Потому что даже малосиптомное течение заболевания может приводить к незначительным, но накапливающимся повреждениям тканей легких, последующее заражение будет утяжелять его течение. Легкое перенесение болезни первый раз отнюдь не означает, что второй раз она будет такая же легкая, потому как все-таки изменяется сам вирус, и накапливаются определенные последствия от перенесенного, пусть даже в легкой форме, заболевания. Поэтому очень важно и нужно своевременно прививаться от новой коронавирусной инфекции", - пояснил ученый.

Ранее в российском представительстве Всемирной организации здравоохранения "РГ" пояснили, могут ли бессимптомные носители коронавирусной инфекции заражать окружающих. В ВОЗ, в частности, считают, что независимо от того, есть ли у них симптомы или нет, инфицированные люди могут быть заразными, и вирус может передаваться от них другим людям.

"Лабораторные данные показывают, что инфицированные люди оказываются наиболее заразными непосредственно перед появлением у них симптомов (а именно за два дня до появления симптомов) и на ранней стадии болезни. Люди, у которых развивается тяжелое заболевание, могут дольше оставаться заразными. Хотя тот, у кого никогда не появляются симптомы, может передать вирус другим, все еще не ясно, как часто это происходит, и в этой области необходимы дополнительные исследования", - уточнили в ВОЗ Россия.