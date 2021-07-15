Попова рассказала о ходе испытаний российских вакцин от коронавируса

По ее словам, эффективность препаратов подтвердилась и на практике.

"Третий этап в условиях пандемии шел параллельно с гражданской вакцинацией. Но по двум вакцинам он уже практически завершен. То, что мы сейчас с вами видим, - это огромное количество людей, которые в Российской Федерации получили вакцину", - сказала Попова.

Она подчеркнула, что сейчас главная цель - увеличить число привитых в стране, чтобы войти в зиму абсолютно защищенными.

Ранее замруководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова рассказала, что в России уже привито от коронавируса боле 28,6 млн человек.

Напомним, сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова). Кроме того, центр "Вектор" подал документы на регистрацию еще одного препарата - "ЭпиВакКорона-Н".