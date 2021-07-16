Минпромторг рассказал о ситуации с медицинским кислородом в России

Число регионов, в которых наблюдаются проблемы с обеспечением медицинским кислородом, снизилось. Об этом заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Дважды в сутки Минпромторг делает срез по запасам медицинского кислорода по всем субъектам Федерации. Там, где возникает сложная ситуация, оперативно отрабатываем ее в ручном режиме", - сказал Мантуров.

По словам министра, речь идет о поставках из соседних регионов, где имеются запасы кислорода. Кроме того, власти задействовали технический кислород.

"В итоге число регионов, где возникла острая ситуация с кислородом, сократилось с девяти на сегодняшний день до пяти", - добавил Мантуров.

Он также отметил, что сейчас производители кислорода работают с предельной загрузкой. В сутки только четыре производителя выпускают более 1,5 тысячи тонн кислорода (почти три четверти всего производимого в России объема).

"Параллельно мы прорабатываем возможность импорта медицинского кислорода, чтобы нивелировать любые возможные риски, и самое главное, оптимизировать логистику", - добавил глава Минпромторга.