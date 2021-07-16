"Спутник Лайт" начнут поставлять в регионы со следующей недели

Со следующей недели в регионы планируются первые поставки вакцины "Спутник Лайт", сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Однокомпонентный препарат будет использоваться для повторной вакцинации населения против коронавируса. "Она показала себя эффективно", - подчеркнул глава Минздрава на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением заболевания.

Глава Минздрава также заявил, что ежедневно вакцинацию в стране проходят более 500 тысяч человек, в некоторые дни - до одного миллиона.