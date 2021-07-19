ФАС рассказала о результатах проверки по ценам на ПЦР-тесты

Федеральная антимонопольная служба не выявила нарушений при ценообразовании ПЦР-тестов на COVID-19. Об этом журналистам заявили в пресс-службе ФАС.

"В настоящий момент требования по ПЦР-тестированию оптимизированы Роспотребнадзором (отменена обязанность двукратной сдачи тестов для прибывших из-за рубежа, а также обязанность сдачи тестов для вакцинировавшихся и переболевших), что минимум вдвое уменьшит затраты граждан на тестирование, а это особенно актуально во время летнего отпускного периода", - отметили в ведомстве.

Поводом для проверки стали участившиеся обращения граждан. ФАС направила запросы в различные медицинские организации.