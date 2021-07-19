Минздрав: Скорость поражения легких при COVID-19 удвоилась

Поражение легких у пациентов с коронавирусом в последнее время наступает быстрее. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, врачи фиксируют новые симптомы у заболевших: все чаще отмечаются кишечные проявления, а также проявления, сходные с ангиной.

"Если раньше мы видели, что поражение легких развивалось где-то к шестым, седьмым суткам, то сегодня такое выраженное поражение легких может возникать уже к третьим - четвертым суткам", - добавил министр.

Ранее заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов заявил, что у зараженных "дельта"-штаммов все чаще фиксируются желудочно-кишечные симптомы. П, при этом нарушение обоняния и вкуса встречается у меньшего числа пациентов.