Мясников назвал единственный способ защиты от мутаций коронавируса

Новые штаммы коронавируса будут появляться и впредь, поведение вируса слишком непредсказуемо. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Специалист отметил, что один из мутирующих штаммов - Южно-Африканская "Бета" В.1.351 - может стать доминирующим зимой этого года. При этом эффективность западных вакцин, опыт применения которых можно оценить на примере ЮАР, против него значительно ниже.

"Положение дел таково, что иммунитет от перенесенной болезни может и не защитить от новых штаммов коронавируса. И тут надежда только на вакцинацию", - написал Мясников на своей странице в Instagram.

Ранее заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что остановить эпидемию COVID-19 в России поможет вакцинация 80% населения. По его словам, нынешние темпы вакцинации необходимо увеличить в четыре раза.