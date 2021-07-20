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Вышел финальный трейлер нового "Броска кобры"

Новости
    20.07.2021, 15:04
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Кинокомпания Paramount Pictures представила на своем YouTube-канале очередной (на этот раз - финальный) трейлер художественного фильма "G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз", выполненного в формате боевика с обильными смертоубийствами.

Фото: kinopoisk.ru
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Ролик насупленный и опять очень красивый, немало услаждающий взор. Эффектные сцены акробатических этюдов и экшна прерываются в нем восхваляющими репликами из отзывов кинокритиков. Которым охотно веришь.

Напомним, что это третья часть линейки "G.I. Joe: Бросок кобры", ставшая параллельно приквелом, спин-оффом и перезапуском серии.

В ролях - малазийский актер Генри Голдинг (Сухой Глаз из "Джентльменов" Ричи), Самара Уивинг ("Три билборда", "Пушки Акимбо"), Урсула Корберо ("Бумажный дом"), Эндрю Кодзи ("Острые козырьки", "Американские боги"), Питер Менса ("Аватар", "300 спартанцев").

Режиссер - Роберт Швентке ("РЭД", "Дивергент", "Иллюзия полета"). Сценарий написал Эван Спилиотопулос ("Ангелы Чарли" 2019-го, "Красавица и чудовище" 2017-го).

Российский прокат - уже с 22 июля.

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