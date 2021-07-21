Вирусолог оценил сообщения о пользе полыни при лечении COVID-19

Полынь вряд ли может быть эффективна при лечении COVID-19. Об этом заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский, комментируя исследование европейских ученых.

Ранее в журнале Scientific Reports были опубликованы результаты исследования, в котором говорилось, что содержащееся в полыни вещество артемизинин способно подавлять SARS-CoV-2. В работе отмечалось, что содержащиеся в полыни соединения обладают очень небольшим терапевтическим "окном", то есть могут помочь только сразу после попадания вируса в организм.

По словам вирусолога, коронавирус поражает не желудок, а легкие. При этом вопрос "доставки" лекарства в нужную часть организма не менее важен, чем само действие препарата.

"Это как старый анекдот про новое средство борьбы с тараканами: поймайте таракана и насыпьте ему в уши наше чудодейственное средство. Я считаю, что это маловероятно", - заявил Аграновский в комментарии радиостанции "Говорит Москва".

Ученый также посетовал на "информационную эпидемию", которая сопровождает пандемию COVID-19.

"В целом информационное поле очень засорено, потому что тема очень горячая и надо чего-то такое написать. Тут и открытия британских учёных, и всякие чудодейственные таблетки", - привел он примеры подобных сообщений.

Аграновский подчеркнул, что единственное оружие против коронавируса - вакцинация.