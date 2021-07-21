Врач предупредил о необычных последствиях COVID-19

У пациентов, перенесших COVID-19, может наблюдаться затруднение концентрации внимания и ухудшение памяти. Об этом рассказал и.о гендиректора НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава Зураб Кекелидзе на онлайн-конференции "Восстановление и реабилитация организма после COVID-19".

"Когда человек выписывается и он считает, что он практически здоров, в части случаев возникает ситуация - он удивляется тому, что, оказывается, что-то у него с головой уже не так. Представьте себе, человек, у которого жалоб нет, прочитал страницу, вроде бы все понял, перевернул и забыл, что он прочитал", - цитирует его РИА Новости.

Кроме того, по слова Кекелидзе у перенесших коронавирус могут возникать трудности с концентрацией внимания, а также нарушение внутренней стабильности.

Ранее главный ревматолог департамента здравоохранения Москвы Алена Загребнева рассказала, что через 1-6 месяцев после COVID-19 у людей могут проявляться ревматоидный артрит и системная красная волчанка.