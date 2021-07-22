Повторная вакцинация началась во всех прививочных центрах Москвы

С 22 июля сделать повторную прививку от коронавируса можно во всех прививочных пунктах столицы. Пройти ревакцинацию можно как однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт", так и двухкомпонентным препаратом "Спутник V". Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы продолжаем расширять возможности для вакцинации от коронавирусной инфекции в Москве, в том числе для повторной, - отметила она. - Мы уже начали повторную вакцинацию в домах престарелых. С сегодняшнего дня, 22 июля, сделать повторную прививку "Спутником Лайт" или "Спутником V" можно будет во всех действующих городских центрах вакцинации - в 119 поликлиниках, 45 павильонах "Здоровая Москва", центрах госуслуг "Мои документы" и других популярных общественных местах".

Повторную вакцинацию, напомним, рекомендуется делать спустя полгода после получения первого компонента вакцины от COVID-19. Это помогает сформировать более эффективную защиту организма от новых штаммов вируса, которые могут быть более агрессивны, чем предыдущие. Когда эпидемиологическая ситуация улучшится, ревакцинацию можно будет проходить реже - один раз в год.

Если первую прививку вы делали в городских поликлиниках или местах работы выездных бригад департамента здравоохранения Москвы, то для повторной вакцинации нужен будет только паспорт и полис ОМС. Если же первую прививку делали в других центрах, например, в федеральных или частных клиниках, то понадобится и сертификат о вакцинации.