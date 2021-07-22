Ученый рассказал, для кого "дельта"-штамм коронавируса опаснее всего

"Дельта"-штамм коронавируса наиболее опасен для людей из групп риска без иммунитета к вирусу. Об этом РИА Новости рассказал молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ Сергей Харитонов.

Привившиеся или переболевшие COVID-19 могут не опасаться "дельта"-штамма - для них он не более смертоносен, чем другие мутации, объяснил он.

"А вот люди в возрасте, люди с отягчающими какими-то заболеваниями, которые не имеют иммунитета, от него умирают больше просто потому, что он доходит до них быстрее и в большем количестве заражает", - отметил Харитонов.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что некоторые граждане в ходе вакцинации от COVID-19 получают лишь первую дозу препарата, а на вторую вакцинацию не приходят. Такие люди сильно рискуют. Аграновский пояснил, что граждане с не полностью сформированным защитным слоем антител остаются уязвимыми для коронавируса, особенно для его новых штаммов, включая "дельту".