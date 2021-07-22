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проект «Социальный банк вопросов по COVID-19»

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Экономика
22.07.2021 15:25
Текст: Матвей Линник

В РФ зарегистрировали систему, выявляющую штаммы от "альфы" до "дельты"

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало новую тест-систему, способную выявить штаммы коронавируса от "альфы" до "дельты". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе агентства.

Фото: Александр Корольков/РГ
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В агентстве отметили, что система получила регистрационное удостоверение.

"По поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой ученые Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровья ФМБА в кратчайшие сроки разработали уникальный и единственный в своем роде набор реагентов "АмплиТест SARS-CoV-2 VOC v.2" для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 генетических линий Alfa, Beta/Gamma и Delta на основе определения характерных для них мутаций в S-белке вируса методом полимеразной цепной реакции", - говорится в сообщении.

Тест уже внедрен в производство и готов к серийному выпуску на площадке ФМБА.

Ранее научный сотрудник МГУ Сергей Харитонов заявил, что "дельта"-штамм коронавируса наиболее опасен для людей из групп риска и без иммунитета к вирусу.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": штаммы "альфа" (британский), "бета" (южноафриканский), "гамма" (бразильский) и "дельта" (индийский). Последний продолжает мутировать.

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