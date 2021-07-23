Минздрав: Итоговые данные испытаний "Спутника V" подготовят к октябрю

Итоговые данные клинических испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V" будут готовы к октябрю. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе прямого эфира в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе" российского общества "Знание".

"Сегодня завершается наблюдение, к октябрю по вакцине "Спутник V" будут подготовлены уже отчеты", - сказал он (цитата по ТАСС).

Итоговые данные по вакцине "КовиВак" подготовят к концу 2021 - началу 2022 года, уточнил министр.

Мурашко также напомнил, что для повторной прививки подходят все российские вакцины.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова). Кроме того, центр "Вектор" подал документы на регистрацию еще одного препарата - "ЭпиВакКорона-Н".