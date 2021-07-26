Врачи объяснили смертность и тяжелый COVID-19 среди молодых и здоровых

Главный врач Иркутской областной инфекционной больницы Владимир Хабудаев и его заместитель по медицинской части Инесса Борищук объяснили, почему так много случаев тяжелого течения COVID-19 и летальных исходов среди молодых и здоровых.

Многие надеются на лекарства. Мол, приму таблетку и все пройдет. Зачем делать прививку?

Инесса Борищук: Действительно, человечество научилось довольно хорошо справляться с бактериальной инфекцией. Арсенал антибиотиков, которыми мы сегодня располагаем, очень серьезен. Но вирусы - это другое. И у нас крайне мало препаратов прямого противовирусного действия. А такого, которым можно было бы вылечить COVID-19, нет. Надо об этом помнить.

Владимир Хабудаев: Еще нужно помнить, что нам очень мало известно об отдаленных последствиях коронавируса. То, что мы наблюдаем сегодня, внушает тревогу.

На фоне развития вирусной инфекции могут дебютировать какие-то хронические заболевания. Есть пациенты, у которых сахара подскакивают до таких цифр, что диабетикам и не снилось. Придут они в норму потом или не придут - вопрос. А бывает, мы вытащили человека из лап смерти, он идет на поправку - а потом тромбоз и летальный исход. И на вскрытии у него в селезенке обнаруживается вирус. ПЦР при этом отрицательный… Так что вариант "переболеть", прямо скажем, так себе.

Можно ли считать альтернативой прививке укрепление неспецифического иммунитета?

Инесса Борищук: Думать о том, что ты ешь и пьешь, сколько спишь и чем дышишь, безусловно, полезно и правильно. Закаливание и спорт - тоже очень нужные вещи. Но если человек за всю жизнь ни разу не болел простудой и гриппом, это совсем не значит, что он не заболеет коронавирусом. И сегодня, когда у нас есть вакцина, не воспользоваться этим шансом глупо.

Владимир Хабудаев: Коронавирус - это не болезнь слабого иммунитета, скорее, наоборот: сильный иммунный ответ обусловливает тяжелое течение заболевания.

Иммунная система убивает вирус - но вместе с ним и весь организм. Человек сгорает буквально за несколько дней. Именно поэтому так много случаев тяжелого течения болезни и летальных исходов среди молодых и здоровых. Мы вот тут до сих пор в шоке: несколько дней назад в Шелеховской ЦРБ умер наш программист - чудесный парень, весельчак и здоровяк. Ему 33 года было. Никакой хроники и вредных привычек. Врачи сделали абсолютно все, но не смогли помочь.

Инесса Борищук: Точку в этой бессмысленной дискуссии - делать прививку или нет - как правило, ставит больничная койка. На ней рано или поздно оказывается "диванный эксперт". Есть еще вариант трагического исхода: это выдача свидетельства о смерти кого-то из родных или близких, кого противник вакцинации отговорил от прививки.

К чему спорить? Нам доступны современные медицинские технологии. Осталось победить мракобесие в головах. Я врач, и верю в науку, медицину. У нас сегодня есть возможность предупредить болезнь, которая унесла множество жизней. И я не хочу больше терять людей, которые могли бы еще жить, любить, творить, растить детей, нянчить внуков.

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