В "Векторе" оценили возможность окончания пандемии COVID-19 в 2022 году

При сохранении в мире нынешних темпов вакцинации от коронавируса пандемия в 2022 году не закончится. Такое мнение высказал руководитель филиала ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов, отметив, что говорить о завершении пандемии можно крайне осторожно.

"При сохранении очень низких темпов вакцинации во всем мире мы будем бороться с пандемией еще в 2022 году, и только тогда у нас есть шанс ее завершить", - цитирует РИА Новости Семенова. Он подчеркнул, что если этот процесс будет ускорен, то пандемия завершится гораздо быстрее.

По его словам, опыт прошлых лет, например, гонконгского гриппа, показывает, что для полного завершения пандемического процесса нужно два-три года, и это зависит в первую очередь от темпов образования коллективного иммунитета.

Напомним, сейчас для массовой вакцинации в России используется четыре препарата - "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Количество поступающих сообщений о нежелательных реакциях после вакцинации от коронавирусной инфекции невелико. Об этом ранее заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев. Он также добавил, что во всех регионах созданы иммунологические комиссии, которые призваны расследовать тяжелые осложнения от вакцин для профилактики коронавирусной инфекции.