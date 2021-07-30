Россиянка, болевшая COVID-19 рекордные 318 дней, вылечилась

В России вылечилась от коронавируса женщина с ослабленным иммунитетом, которая болела на протяжении 318 дней. Препринт исследования, в котором описана историй болезни пациентки, опубликован на портале Research Square.

"За 318 дней заболевания геном SARS-CoV-2 претерпел в общей сложности 40 изменений, 34 из которых присутствовали к концу периода исследования", - говорится в исследовании.

На своей странице в Facebook один из авторов исследования профессор Сколтеха, доктор биологических наук Георгий Базыкин пояснил, что в большинстве случаев COVID-19 - острое заболевание, длящееся не более нескольких недель. При этом иногда вирус способен размножаться в организме гораздо дольше, при этом эволюционируя.

"Вирус эволюционировал примерно вдвое быстрее, чем обычно. Обычно ускоренная эволюция указывает на то, что он к чему-то адаптируется. Хотя это самый долгий такой описанный случай, он не единственный. Но в нашем случае есть одна примечательная особенность: у пациентки полностью отсутствовали антитела", - написал Базыкин.

По мнению ученых, эволюция связана с "бегством вирусных пептидов от презентации на HLA-аллелях этой самой пациентки - то есть от Т-клеточного иммунитета".

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Джанет Диас заявила, что ВОЗ располагает информацией о более чем 200 симптомах затяжного коронавируса. По ее словам, различные симптомы могут сохраняться у пациентов на протяжении трех-девяти месяцев. Среди них есть три наиболее распространенных - одышка, когнитивная дисфункция ("мозговой туман"), и усталость.