Проценко назвал повод для измерения антител к коронавирусу

Сдавать тесты на уровень антител к коронавирусу стоит только людям, участвующим в клинических испытаниях. Об этом в интервью РБК рассказал главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, сейчас в России стало модно "меряться" антителами. При этом в случае других вирусов антитела никого не интересуют.

"В календаре есть сезонная вакцинация от гриппа, и мы не задумываемся: "Так, у меня в мае были сопли, я кашлял, у меня, видимо, был грипп. Так, в сентябре по календарю мне нужно сделать прививку. А не померить ли мне антитела от гриппа?". С гриппом такой истории нет, а с коронавирусом все с точностью да наоборот", - отметил Проценко.

Врач рекомендовал делать прививку через шесть месяцев после болезни, а еще через шесть - ревакцинироваться.

Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков заявил, что если не делать ревакцинацию, то вероятность заболеть COVID-19 увеличивается на 5-10% каждый месяц.