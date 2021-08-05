Врач рассказала, когда в Москве сформируется коллективный иммунитет к COVID-19

Если вакцинация против коронавируса будет идти в том же темпе, что и сейчас, коллективный иммунитет в Москве сформируется ориентировочно к февралю-марту 2022 года. Такой прогноз на онлайн-консилиуме, посвященном борьбе с COVID-19, дала главный врач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко.

Она уточнила, что это всего лишь перспективные цифры. Общество, по мнению врача, отдаляет сроки достижения коллективного иммунитета.

Ранее Марьяна Лысенко говорила, что если столице не удастся достигнуть устойчивого иммунитета к вирусу, то к началу холодного сезона не исключена очередная волна заболеваемости.

За последние сутки в Москве, по данным оперштаба, выявлено 3227 новых случаев COVID-19.