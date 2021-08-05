Минздрав зарегистрировал новую вакцину от четырех штаммов гриппа

Новая вакцина от гриппа, разработанная Санкт-Петербургским институтом вакцин и сывороток ФМБА России, получила регистрационное удостоверение Минздрава. Об этом сообщили в пресс-службе ФМБА.

Регистрационное удостоверение получил препарат "Флю-М Тетра". Это четырехвалентная вакцина, которая формирует иммунитет против четырех актуальных штаммов гриппа. В клинических исследованиях приняли участие свыше 500 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет, а в следующем году вакцина получит расширение применения для детей и пожилых людей.

Препараты линейки "Флю-М" производятся по оригинальной технологии, в частности, с минимальным остаточным содержанием куриного белка, что важно для людей с аллергией.

В Санкт-Петербургском институте вакцин и сывороток ФМБА России сообщили, что "Флю-М Тетра" будет предложена для поставок в рамках национального календаря профилактических прививок уже осенью, пока можно производить около 20 миллионов доз в год, к следующему сезону мощности можно будет нарастить до 40 миллионов доз.

Руководитель ФМБА России Вероника Скворцова отметила, что регистрация четырехвалентной вакцины - очень важное достижение.

"В ходе клинических исследований доказано высокое качество вакцины", - приводит слова Скворцовой пресс-служба ФМБА.