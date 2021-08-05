Роспотребнадзор отменил ношение противочумных костюмов в "красной зоне"

Роспотребнадзор разрешил врачам не носить противочумные костюмы в "красных зонах", сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, это является "прекрасной новостью" для врачей, поскольку в таких костюмах сложно работать в жару. Кроме того, после использования их тяжело утилизировать.

"Накопленный опыт в нашей стране и во всем мире говорит о том, что можно соблюсти разумный баланс между условиями работы и требованиями эпидемической безопасности, защитить врачей от вируса, не осложняя жизнь", - отметил врач (цитата по РИА Новости).

Согласно обновленным рекомендациям Роспотребнадзора, теперь медики могут в качестве защитной одежды использовать не только защитный комбинезон или противочумный халат, но и удлиненный хирургический халат. В некоторых случаях допускается ношение медицинского халата с длинным рукавом.

Ранее Проценко заявил, что вакцинация от коронавируса защищает не от заражения, а от смерти. По его словам, вакцинация позволит лечить меньше тяжелых случаев, но она не предотвращает инфицирование: здесь может помочь только социальная дистанция и масочный режим. Врач пояснил, что иммунный ответ на вакцину зависит от особенностей организма человека.