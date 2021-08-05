В Минздраве назвали число привитых от коронавируса россиян

В России сделали прививку от коронавируса 37 миллионов человек, сообщил замминистра здравоохранения Олег Гриднев, передает РИА Новости.

"Уже на сегодняшний день у нас по стране привито 37 миллионов человек, и за последнюю неделю это количество увеличилось на 3 миллиона", - сказал он на консилиуме "Защита от COVID-19: меры против новой коронавирусной инфекции".

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (Новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова). Кроме того, центр "Вектор" подал документы на регистрацию еще одного препарата - "ЭпиВакКорона-Н".