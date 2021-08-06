Эпидемиолог: COVID-19 может стать причиной инфаркта и инсульта

Коронавирусная инфекция может приводить к формированию необратимых изменений в легких - фиброзу, а также к инфаркту и инсульту, что грозит инвалидизацией. Об этом предупредила заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

Она отметила, что у некоторых пациентов независимо от того, потребовалась им госпитализация или нет, после COVID-19 длительное время сохраняются различные клинические проявления, пишет РИА Новости. В их числе астенический синдром и респираторные симптомы, в первую очередь, кашель. У большинства пациентов такие изменения носят обратимый характер, уточнила Плоскирева.

Вакцинация от коронавируса защищает не от заражения, а от смерти. Об ранее заявил главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. По его словам, вакцинация позволит лечить меньше тяжелых случаев, но она не предотвращает инфицирование: здесь может помочь только социальная дистанция и масочный режим. Врач пояснил, что иммунный ответ на вакцину зависит от особенностей организма человека.

В России сделали прививку от коронавируса уже 37 миллионов человек, сообщил замминистра здравоохранения Олег Гриднев. По его словам, за последнюю неделю это количество увеличилось на 3 миллиона.