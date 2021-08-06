Попова призвала учителей вакцинироваться к началу учебного года

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала учителей сделать прививку от коронавируса к началу учебного года.

"Конечно, очень хочется, чтобы педагоги пришли в школу уже привитыми, чтобы для них рисков никаких не возникало. Так же как и родители, которые будут приводить детей в школу. Вот иммунизация населения и должна в первую очередь обеспечить безопасное начало учебного года", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24".

По ее словам, соблюдение методических рекомендаций и санитарных правил должно обеспечить полную безопасность школьникам и педагогам.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (Новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова). Кроме того, центр "Вектор" подал документы на регистрацию еще одного препарата - "ЭпиВакКорона-Н".