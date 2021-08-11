Гинцбург: За год "Спутник V" подтвердил свою безопасность

Зарегистрированная ровно год назад вакцина "Спутник V" подтвердила свое качество и безопасность, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

В беседе с РИА Новости он напомнил, что за это время препарат разрешили применять для вакцинации беременных женщин и пожилых людей, были сняты ограничения для иммунизации онкобольных.

"Спутник V" был зарегистрирован 11 августа 2020 года, став первой в мире вакциной против новой коронавирусной инфекции. Разработка НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи была создана на изученной, тщательно проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Преимуществом отечественного препарата является эффективность, безопасность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.