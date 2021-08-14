В "Векторе" заявили об отсутствии смертей из-за "ЭпиВакКороны"

В России не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с вакцинацией от коронавируса препаратом "ЭпиВакКорона". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на специалистов научного центра "Вектор".

"Случаев смерти, связанных с введением вакцины "ЭпиВакКорона", не отмечено", - говорится в заявлении.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (Новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова). Кроме того, центр "Вектор" подал документы на регистрацию еще одного препарата - "ЭпиВакКорона-Н".

Вакцинация в России началась с середины января 2021 года. На сегодняшний день в стране привились более 39 миллионов человек. Поставить прививку можно в любом регионе бесплатно.