Мясников предупредил о новом опасном штамме коронавируса

Осенью широкое распространение может получить южноафриканский штамм коронавируса "бета". Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Он напомнил, что эта мутация вируса особо устойчива к вакцинами и обладает высокой скоростью распространения.

По словам медика, единственным способом избежать нового всплеска заболеваемости является вакцинация.

"Мы должны массово вакцинироваться, и больше ничего сделать не можем", - сказал Мясников.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": штаммы "альфа" (британский), "бета" (южноафриканский), "гамма" (бразильский) и "дельта" (индийский). Последний продолжает мутировать.

В свою очередь глава ВОЗ Адан Гебрейесус заявил, что риск возникновения новых и еще более опасных штаммов коронавируса оценивается как весьма вероятный.