Инфекционист дал рекомендации по вакцинации школьников от COVID-19

В России не планируется вводить обязательную вакцинацию от COVID-19 для школьников. Об этом заявил заместитель по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По его словам, прививка останется добровольной, делать ее врачи советуют по эпидемиологическим показаниям.

Горелов отметил, что детям с хроническими заболеваниями врачи будут "настоятельно рекомендовать" сделать прививку.

"Не заставлять, а рекомендовать. Для всех остальных будут приниматься решения губернаторами, мэрами, санитарными врачами регионов в зависимости от эпидситуации", - подчеркнул эксперт, слова которого цитирует РИА Новости.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что к середине сентября в России может быть зарегистрирована вакцина "Спутник V" для детей и подростков. По словам разработчика препарата, существует два варианта подростковой вакцины - разведенная в концентрации 1:10 и 1:5. В первом случае никаких побочных эффектов эксперты в ходе испытаний не выявили, во втором отмечалась небольшая "температура в пределах 37,5 градусов".