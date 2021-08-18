Инфекционист: У 18% перенесших COVID-19 бессимптомно нет антител

У 18% пациентов, перенесших COVID-19 в бессимптомном виде, нет антител. Об этом заявил заместитель по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По его словам, такие результаты показало исследование, которое Роспотребнадзор проводил в 26 регионах. Всего на антитела были протестированы более 70 тысячи россиян.

"Выяснилось, что у 18% лиц, которые перенесли бессимптомную форму заболевания, а ПЦР был положительным, у них антител не было вовсе", - цитирует Горелова РИА Новости.

По его словам, прививаться необходимо через шесть месяцев после болезни. При этом уровень антител не имеет никакого значения.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова). Кроме того, центр "Вектор" подал документы на регистрацию еще одного препарата - "ЭпиВакКорона-Н".