Вертолетные экскурсии на Камчатке проводят "серые" перевозчики

Теперь возить туристов на экскурсии стали компании, не имеющие на это лицензии. В минтрансе сложившуюся ситуацию комментировать "РГ" не стали.
Камчатские власти собираются в ближайшее время возобновить пассажирские маршруты "Витязь-Аэро". По словам заместителя председателя правительства края, курирующего транспортную отрасль, Сергея Миронова, сейчас полностью перестраивается маршрутная сеть, уточняется регулярность полетов и затраты на них. "Камчатское авиационное предприятие" готово увеличить количество рейсов, выполнять все регулярные маршруты и полностью заменить "Витязь-Аэро", - заявил Миронов.
"Витязь-Аэро" - самый крупный игрок на полуострове. Владея более чем двадцатью вертолетами, она выполняла до 80% пассажирских и до 90% туристических рейсов. У "Камчатского авиапредприятия" в парке всего восемь вертолетов, так что тягаться с "Витязь-Аэро" оно не может, считает глава Ассоциации камчатского туризма Георгий Емелин.
Кстати, один из самолетов "Камчатского авиапредприятия" - Ан-26 также потерпел крушение 6 июля при выполнении рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана. Погибли все 28 человек, которые были на борту. Накануне МАК расшифровал бортовой самописец и опубликовал промежуточный отчет. Как отмечается, отсутствует регистрация положения рычага управления правого двигателя. Полученные данные используют для расследования причин той катастрофы. Изучаются три версии: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна и ошибка пилотирования.
К вертолетным экскурсиям на Камчатке предлагают привлечь авиапредприятия других дальневосточных регионов - Сахалинской области, Хабаровского края, чтобы хоть так "закрыть" пик сезона - август-сентябрь.
Но надежды на это мало. Как выяснилось, соседи по ДФО не горят желанием работать на Камчатке - маленький налет часов, сложные условия. В подготовке пилотов для Камчатки есть свои особенности, необходимы специальные навыки. На Камчатке, как и в Заполярье, работают профессионалы, которые сталкивались с внештатными ситуациями, имеют огромный опыт, прекрасно знают местность и могут летать в сложных условиях, поясняет профессор МГУ им. Ломоносова Игорь Кузнецов.
Тем временем в туристической сфере уже наблюдается транспортный коллапс. Многие турфирмы несут солидные убытки, выплачивая неустойки за отмененные туры и экскурсии. В результате на авиационные туристические маршруты на Камчатке стали активно выходить "серые" перевозчики - частники, имеющие вертолеты. Если взять всех частников, то у них больше бортов, чем у "Витязь-Аэро", говорит Емелин. Они летают на новых импортных Eurocopter и Robinson, но у них нет лицензий на перевозки и сертификата эксплуатанта, так как не могут или не хотят проходить сложную процедуру.
"Они получают разовое разрешение на вылет и посадку в определенном месте. А на самом деле везут туристов. Мы будем сотрудничать с частниками", - отмечает представитель местной туриндустрии.
Ежедневно на Камчатку в сезон прибывают около 10 тысяч туристов, говорит гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. На вертолетные экскурсии отправляется примерно десятая часть. Экскурсия на Курильское озеро стоит 40-45 тысяч рублей. То есть каждый день на вертолетных экскурсиях зарабатывают около 4 млн рублей.
При этом непонятно, почему вертолетные экскурсии на Камчатке стоят так дорого, когда в других регионах полеты на вертолетах существенно дешевле, замечает Ромашкин. Возможно, это было связано с монополией одного перевозчика.
Для нормального развития малой авиации нужна поддержка государства, считают представители туриндустрии. Для начала хорошо бы упростить выдачу разрешений частным пилотам.
Турпоток из России на люксовые курорты побил рекорды
С такими показателями Россия заняла долю в 24,4% в общем иностранном турпотоке на Мальдивах и вышла на первое место. Второе место занимает Индия (17,6%), на третьем - Германия (5,5%).
Раньше Мальдивы были востребованы осенью и зимой. Но в этом году туропоток из России на экзотические острова рос даже летом, отмечают аналитики.
По итогам года поток российских туристов на Мальдивы может достичь 300 тысяч, что станет абсолютным рекордом. Такие показатели характерны для массовых направлений.
Свою роль в популярности Мальдив сыграли прямые рейсы. Россия возобновила их в сентябре прошлого года. Билет в одну сторону стоит около 20 тысяч рублей.
Мальдивы вообще одно из самых дорогих зарубежных направлений. Туры на 10 дней в отель "пять звезд" с завтраками сейчас стоят от 400 тысяч рублей на двоих, а VIP-туры - до 26 млн рублей.
Турпоток на другой дорогой курорт - Сейшелы - вырос по сравнению с 2019 годом в 1,8 раза. В первом полугодии острова посетили почти 12 тысяч российских туристов, что составляет 23% от всего турпотока. На втором месте ОАЭ, на третьем - Израиль.
По прогнозам туроператоров, по итогам 2021 года на Сейшелах может побывать до 25 тысяч россиян. Стоимость туров на 10 дней стартует от 270 тысяч рублей на двоих.