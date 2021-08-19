Вертолетные экскурсии на Камчатке проводят "серые" перевозчики

Ежедневно в сезон на Камчатке на вертолетные экскурсии отправляются около тысячи туристов. Фото: РИА Новости

Теперь возить туристов на экскурсии стали компании, не имеющие на это лицензии. В минтрансе сложившуюся ситуацию комментировать "РГ" не стали.

Камчатские власти собираются в ближайшее время возобновить пассажирские маршруты "Витязь-Аэро". По словам заместителя председателя правительства края, курирующего транспортную отрасль, Сергея Миронова, сейчас полностью перестраивается маршрутная сеть, уточняется регулярность полетов и затраты на них. "Камчатское авиационное предприятие" готово увеличить количество рейсов, выполнять все регулярные маршруты и полностью заменить "Витязь-Аэро", - заявил Миронов.

"Витязь-Аэро" - самый крупный игрок на полуострове. Владея более чем двадцатью вертолетами, она выполняла до 80% пассажирских и до 90% туристических рейсов. У "Камчатского авиапредприятия" в парке всего восемь вертолетов, так что тягаться с "Витязь-Аэро" оно не может, считает глава Ассоциации камчатского туризма Георгий Емелин.

Кстати, один из самолетов "Камчатского авиапредприятия" - Ан-26 также потерпел крушение 6 июля при выполнении рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана. Погибли все 28 человек, которые были на борту. Накануне МАК расшифровал бортовой самописец и опубликовал промежуточный отчет. Как отмечается, отсутствует регистрация положения рычага управления правого двигателя. Полученные данные используют для расследования причин той катастрофы. Изучаются три версии: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна и ошибка пилотирования.

"Витязь-Аэро" занимала до 80% пассажирских и 90% туристических рейсов на Камчатке. Возможно, именно из-за монополии стоимость экскурсий была слишком высокой, считают эксперты

К вертолетным экскурсиям на Камчатке предлагают привлечь авиапредприятия других дальневосточных регионов - Сахалинской области, Хабаровского края, чтобы хоть так "закрыть" пик сезона - август-сентябрь.

Но надежды на это мало. Как выяснилось, соседи по ДФО не горят желанием работать на Камчатке - маленький налет часов, сложные условия. В подготовке пилотов для Камчатки есть свои особенности, необходимы специальные навыки. На Камчатке, как и в Заполярье, работают профессионалы, которые сталкивались с внештатными ситуациями, имеют огромный опыт, прекрасно знают местность и могут летать в сложных условиях, поясняет профессор МГУ им. Ломоносова Игорь Кузнецов.

Тем временем в туристической сфере уже наблюдается транспортный коллапс. Многие турфирмы несут солидные убытки, выплачивая неустойки за отмененные туры и экскурсии. В результате на авиационные туристические маршруты на Камчатке стали активно выходить "серые" перевозчики - частники, имеющие вертолеты. Если взять всех частников, то у них больше бортов, чем у "Витязь-Аэро", говорит Емелин. Они летают на новых импортных Eurocopter и Robinson, но у них нет лицензий на перевозки и сертификата эксплуатанта, так как не могут или не хотят проходить сложную процедуру.

"Они получают разовое разрешение на вылет и посадку в определенном месте. А на самом деле везут туристов. Мы будем сотрудничать с частниками", - отмечает представитель местной туриндустрии.

Ежедневно на Камчатку в сезон прибывают около 10 тысяч туристов, говорит гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. На вертолетные экскурсии отправляется примерно десятая часть. Экскурсия на Курильское озеро стоит 40-45 тысяч рублей. То есть каждый день на вертолетных экскурсиях зарабатывают около 4 млн рублей.

При этом непонятно, почему вертолетные экскурсии на Камчатке стоят так дорого, когда в других регионах полеты на вертолетах существенно дешевле, замечает Ромашкин. Возможно, это было связано с монополией одного перевозчика.

Для нормального развития малой авиации нужна поддержка государства, считают представители туриндустрии. Для начала хорошо бы упростить выдачу разрешений частным пилотам.