Публикация о "КовиВаке" выйдет в британском научном журнале через неделю

Британский научный журнал Emerging Microbes and Infections через неделю выпустит публикацию о российской вакцине от коронавируса "КовиВак". Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил генеральный директор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов.

"Мы ее обещаем распространить достаточно хорошо, чтобы мы смогли аргументированно ответить на те вопросы, которые возникают как у профессиональной аудитории, так и у населения", - уточнил он.

По словам ученого, ряд других изданий также опубликуют статьи о "КовиВаке" в ближайшее время.

"КовиВак" - однокомпонентная инактивированная цельновирионная вакцина, которая была зарегистрирована Минздравом 19 февраля.

Ранее Центр имени Чумакова подал заявку на участие вакцины в международной программе Covax. Программа разработана Всемирной организацией здравоохранения и Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) для того, чтобы сделать доступной вакцинацию от коронавируса жителям всего мира.