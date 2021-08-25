Создание поливакцины, которая бы защищала одновременно и от COVID-19, и от гриппа, вполне возможно, заявил глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург. Впрочем, над "суперпрививкой" против букета инфекций работают многие создатели вакцин.

Cейчас весь мир озабочен атакой штамма "дельта" и тем, способен ли он прорвать иммунную защиту после прививки. Ученые разных стран подтверждают: эффективность действующих вакцин против "дельты" ниже (хотя и не намного), так что стоит вопрос об их модификации с учетом измененного штамма. В том же НИЦ имени Гамалеи сделали кандидатный препарат на основе нескольких генетических вариантов S-белка коронавируса и планируют начать клинические испытания в начале с 2022 года. Следующий шаг - расширить состав вакцины так, чтобы она защищала еще и от гриппа.

Поливакцины применяются давно. Детей, например, за один раз прививают от кори, коклюша и столбняка. Но для респираторных инфекций подобных вакцин пока нет. Хотя ученые НИИ гриппа имени Смородинцева уже работают над комбивакциной против обеих инфекций. Глава института Дмитрий Лиознов рассказывал, что речь идет о интраназальном препарате: вакцина будет впрыскиваться в нос дважды с интервалом в две недели. О работе над вакциной "двойного действия" сообщали и в ГНЦ "Вектор".

Амбициозные планы и у создателей мРНК-вакцин. Сейчас Moderna и Pfizer работают над бустерными ("усиливающими") вариантами вакцин против COVID-19. В США официально объявили, что начиная с 20 сентября право сделать третью дозу через восемь месяцев после первой вакцинации получат все американцы. При этом Moderna работает и над поливакцинами от многих инфекций. Компания начала или планирует испытания на людях вакцин против 10 вирусов.

Глава компании Cтефан Бансел заявлял, что мРНК-технология хорошо подходит для создания самых разных вакцин: против новых и редких инфекций, таких как вирусы Нипах и Зика, и для старых и "не поддающихся" для вакцинной защиты, например ВИЧ. И это были не пустые слова: в июле Moderna начала тестировать новейшую вакцину против гриппа. А несколько дней назад, как сообщил Bloomberg, стартовали и клинические исследования кандидатного препарата против ВИЧ.

"В долгосрочной перспективе компания стремится разработать ежегодную "суперпрививку", которая могла бы подавить многие респираторные инфекции, включая COVID, грипп и другие. Наша цель - предоставить несколько мРНК за один прием во время ежегодной прививки в августе или сентябре", - пояснил Бансел.

При этом некоторые эксперты считают подобные амбиции чрезмерными. Дело в том, что обновление вакцин требует огромных вложений, и стоимость препаратов в итоге будет расти. При этом, например, от всех новых штаммов "короны" действующие вакцины защищают, пусть и с некоторым понижением эффективности.

"Хотя, по данным нескольких компаний, они изучают обновленные версии вакцин, это обновление, возможно, пока не потребуется", - цитирует Bloomberg Рамона Лоренцо-Редондо, молекулярного вирусолога из Северо-Западного университета США. Пока нет явных доказательств потери защиты, обновление вакцин каждый раз, когда по миру распространяется новый вариант, может быть не лучшей стратегией, считает эксперт. "Если бы мы обновляли вакцину при каждой серьезной смене вирусной популяции, мы бы вступили в бесконечный процесс, который был бы неэффективен из-за логистики и тестирования, необходимых для одобрения каждой новой вакцины, - считает доктор Редондо. - Только в том случае, если данные когда-либо покажут значительную потерю эффективности вакцины, ее обновление станет необходимым шагом".

Насколько актуальна "гонка" за супервакциной, "РГ" прокомментировал Алексей Парамонов, руководитель клиники "Рассвет", где проводятся клинические исследования тестов и вакцин против COVID-19. "Коронавирусная инфекция продолжает изучаться, и вакцины мы от нее применяем совсем недавно, это вполне логично, разработав модифицированный вариант против "дельты", оценить его эффективность в сравнении с базовым вариантом, - сказал эксперт. - Но, говоря о новых вариантах противоковидных вакцин, я бы не проводил полную аналогию с гриппом. Вирус гриппа намного сложнее по сравнению с коронавирусом, и его способность к мутациям намного выше. С коронавирусом мы живем уже более полутора лет, и пока значимых мутаций, которые бы критично изменили его свойства, не так много. Конечно, изменения вакцин, как и в случае с многими другими инфекциями, будут. Но говорить о том, что новая вакцина от COVID-19 нам будет требоваться ежегодно, как при гриппе, я бы воздержался. Более того, если нам все же удастся вакцинировать большую долю населения, циркуляция коронавируса будет угасать и, соответственно, он будет меньше мутировать".