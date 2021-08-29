Роспотребнадзор предупредил беременных об опасном последствии COVID-19

Коронавирус негативно влияет как на здоровье матери, так и плода. Об этом предупредила в беседе с РИА Новости замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она описала случай, когда у младенца, мать которого переболела COVID-19 на пятой-шестой неделе беременности, развился тяжелый порок глаза.

"Ученые-медики не смогли объяснить это другими инфекциями, генетическими факторами, употреблением наркотиков или каким-либо другим заболеванием матери во время беременности", - рассказала специалист.

Кроме того, по словам Пшеничной, у перенесших коронавирус беременных женщин могут случиться преждевременные роды. У родившихся раньше времени младенцев иногда наблюдаются задержки в развитии, однако связать напрямую с коронавирусом эти отклонения пока нельзя, уточнила она.

Ранее внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Наталья Долгушина заявила, что прививаться от коронавируса беременным лучше всего после 22 недели.