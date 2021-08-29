Роспотребнадзор: Проблемы с дыханием после COVID могут сохраняться месяцами

У некоторых пациентов проблемы с дыханием после перенесенной коронавирусной инфекции могут наблюдаться в течение нескольких месяцев. Об этом рассказала профессор, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, время восстановления зависит в том числе от тяжести COVID-19, физического состояния организма человека, наличия сопутствующих заболеваний. Имеют значение также объем и регулярность реабилитационных мероприятий, направленных на устранения последствий перенесенного коронавируса, пишет ТАСС.

Ранее Наталья Пшеничная рассказала о том, что одним из последствий коронавируса, перенесенного в легкой форме, могут быть поражения центральной нервной системы. Она пояснила, что, попадая в организм через нос, вирус проникает в обонятельный нерв и распространяется по клеткам нервной системы. Также он способен преодолевать гематоэнцефалический барьер - преграду между капиллярной кровью и нейронами центральной нервной системы, через которую не проходят токсины и многие лекарства. Таким образом вирус попадает и в головной мозг.