НИИ гриппа завершил доклинические исследования новой вакцины от COVID-19

Научно-исследовательский институт гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ завершил доклинические исследования собственной вакцины от COVID-19. Об этом заявил директор НИИ Дмитрий Лиознов.

"Подаем уже практически документы на одобрение для клинического исследования вакцины против коронавирусной инфекции, которая, как мы это видим, должна защищать от коронавирусной инфекции и от гриппа А", - цитирует слова Лиознова ТАСС.

По его словам, клинические исследования препарата могут начаться до нового года.

Ранее Лиознов отмечал, что вакцина будет интраназальной (в виде спрея). Говоря о преимуществах этой формы препарата, ученый заявил, что спрей позволяет вводить вакцину через естественные "входные ворота" для воздушно-капельной инфекции.

Сейчас в России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" (Новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова).