Инфекционист: "Дельта"-штамм опасен для детей и для взрослых

"Дельта"-штамм коронавируса опасен для детей так же, как и для взрослых. Они болеют более тяжело, чем еще год назад, особенно если есть фоновая патология, например, эндокринологическая, рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

По его словам, у детей чаще регистрируются массивные поражения легких, тромбозы и другие тяжелые проявления COVID-19. Бывают и постковидные осложнения, пишет РИА Новости. "Различия в тяжести заболевания между детьми и взрослыми, к сожалению, постепенно нивелируются", - отметил врач, добавив при этом, что процент легких форм у детей и взрослых выше, чем тяжелых.

Среди мер профилактики COVID-19: качественное мытье рук и их обработка антисептическими средствами, соблюдение социальной дистанции, а также личной гигиены в общественном транспорте и в школе.

Ранее гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что в России на сегодняшний день нет необходимости начинать вакцинацию детей от коронавируса. Максютов отметил, что "дельта"-штамм коронавируса более опасен для детей, чем уханьский вариант, однако сравнивать эти риски со взрослым населением нельзя. Тем не менее, вакцина с возможностью применения для детей все равно должна быть зарегистрирована, добавил ученый.