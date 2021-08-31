РФПИ: Словакия использовала всю имеющуюся вакцину "Спутник V"

Словакия использовала всю вакцину "Спутник V" из партии, поставленной в начале года, и не планирует закупать ее вновь. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

В фонде отметили, что словацкие политики организовали информационную кампанию против российской вакцины, несмотря на ее безопасность и высокие показатели эффективности.

Так, завезенная в Словакию партия "Спутника V" предварительно была проверена в Венгрии в сертифицированной в ЕС лаборатории.

"Следует отметить, что в Венгрии, где более миллиона человек привились "Спутником V" в рамках массовой кампании по вакцинации, спрос на российскую вакцину превышал объем, поставленный в страну", - подчеркнули в РФПИ.

Ранее исследование "Спутника V" в Аргентине показало, что защита организма против новых штаммов коронавируса, содержащих мутации, позволяющие избегать защитного иммунитета, увеличивается в течение шести месяцев после вакцинации.