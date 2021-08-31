Ученые объяснили высокий уровень смертности от COVID-19

Высокий уровень смертности от COVID-19 может быть связан со способностью частиц вируса накапливаться в легких пациентов. Об этом говорится в исследовании американских ученых, опубликованном в журнале Nature Microbiology.

"Наблюдения показывают, что главной причиной смертей от COVID-19 служит неспособность иммунитета справиться с большим количеством вирусных частиц в легких", - заявил сотрудник нью-йоркского университета Имран Сулайман, участвовавший в исследовании.

Ученые проанализировали развитие вторичных инфекций в легких свыше 580 пациентов, попавших в критическом состоянии в клинику в марте 2020 года. Около четверти из госпитализированных позднее скончались.

После анализа состояния легких пациентов выяснилось, что главным фактором риска была высокая концентрация SARS-CoV-2 в нижних дыхательных путях - в среднем в тканях погибших людей было в десять раз больше частиц вируса, чем в легких выживших.

Кроме того, организм умерших пациентов в меньшей степени вырабатывал иммуноглобулины, которые отвечают за подавление вирусных инфекций.

Ранее сотрудники Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе обнаружили антитело SARS2-38, способное нейтрализовать все известные мутации коронавируса. Согласно исследованию, оно способно бороться с распространенными вариантами коронавируса - "альфа", "бета", "гамма", "дельта", "каппа", "йота", - а также редкими мутациями.