Эксперты предупредили об опасности "дельта"-штамма для детей

Распространившийся в России и мире "дельта"-штамм коронавируса опасен для детей так же, как и для взрослых. Каковы особенности течения заболевания у детей и как их защитить, рассказали медицинские эксперты: врач-эпидемиолог Дарья Тихонова, врач-инфекционист Андрей Поздняков и врач-педиатр Максим Тисленко.

Что нового мы узнали об эффективности мер по профилактике коронавируса за последний год? Какие меры безопасности рекомендуется предпринять школьникам для профилактики коронавируса в новом учебном году?

Отвечает Дарья Тихонова, врач-эпидемиолог "Инвитро": Меры защиты от всех типов коронавируса, как, впрочем, и других респираторных инфекций, остаются прежними: ограничение контактов, соблюдение дистанции при общении, соблюдение правил личной гигиены. Единственное изменение - ношение перчаток отменено.

"В противоэпидемических мероприятиях ничего принципиально не изменилось, добавилась только вакцинация от COVID-19. Ношение перчаток показало себя неэффективной мерой борьбы с распространением коронавируса, поскольку обычные граждане пользуются ими неправильно - нужно уметь надевать и снимать их так, чтобы не перенести патоген на руки, и утилизировать перчатки (как и маски) надо также по определенным правилам", - отмечает эпидемиолог Дарья Тихонова. Кроме того, уже доказано, что основной путь передачи вируса - воздушно-капельный. Именно так происходит заражение в 9 случаях из 10, ношение перчаток тут не помеха. Меры безопасности для профилактики коронавируса остаются прежними - соблюдение личной гигиены. Это включает качественное мытье рук и их обработку антисептиками, использование одноразовых салфеток при кашле и чихании, соблюдение социальной дистанции, соблюдение личной гигиены в общественном транспорте и школе, отслеживание самочувствия".

Все эти правила важно объяснить детям и следить за их выполнением. И, конечно, сами родители также должны соблюдать меры профилактики.

"При появлении признаков ОРВИ дети должны остаться дома, а родителям нужно сообщить в медицинскую организацию по месту жительства. Также важно заботиться об иммунитете - подвижный образ жизни, полноценное питание с витаминизацией, баланс между учебой/отдыхом и стабильное психоэмоциональное состояние", - отмечает Дарья Тихонова.

Что касается протекания заболеваний у заболевших взрослых и детей, различия постепенно стираются, отмечает врач-инфекционист Андрей Поздняков, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь".

"Дети сейчас болеют тяжелее, чем, например, год назад. Особенно это касается тех, у кого уже есть фоновая патология, например, эндокринологическая, - говорит Андрей Поздняков. - К сожалению, таких детей с каждым годом становится все больше из-за избыточной массы тела, нарушения обмена глюкозы вплоть до сахарного диабета и других патологий. У детей также чаще, чем год назад, регистрируются массивные поражения легких, тромбозы и другие тяжелые проявления COVID-19. Проявления постковида у детей, к сожалению, также нередки. В частности - мультисистемный воспалительный синдром, который может возникать даже после легкого заболевания. Это тяжелое состояние требует госпитализации и интенсивной терапии. Таким образом, различия в тяжести заболевания между детьми и взрослыми, к сожалению, постепенно нивелируются. Хотя процент легких форм и у детей, и у взрослых выше, чем тяжелых".

Доктор Поздняков отметил, что и взрослые, и дети по-прежнему зачастую переносят заболевание в бессимптомной или малосимптомной форме. "Хотя, вероятно, процент таких пациентов среди детей выше. Насколько высок риск? Он есть, и больше зависит не от возраста носителя, а от штамма вируса. "Дельта"-штамм обладает намного более выраженной контагиозностью (заразностью), чем изначальный "уханьский" штамм. Усредненный коэффициент заразности изначального штамма был 2-3, для "дельты" он составляет 6-8. Этот коэффициент показывает, сколько человек в среднем заражает один заболевший", - пояснил Поздняков.

Врач-педиатр Максим Тисленко подчеркивает важность вакцинации. Детская вакцина в России пока не зарегистрирована, и подростков у нас пока не прививают. Тем важнее, чтобы в семье были иммунизированы взрослые. "Любая инфекция - это взаимодействие микроорганизма (вируса) и макроорганизма (человека). Вся история жизни на Земле тесно переплетена взаимодействием: формирование иммунной системы и людей и "стремлением" патогенов "обмануть" иммунную систему, - объясняет Максим Тисленко. - С появлением и развитием вакцинации возникло ложное ощущение, что вот победа близка, но вирусы и бактерии постоянно изменяются приспосабливаются к новым условиям. Современная пандемия не последняя в нашей истории. Детям важно укреплять иммунитет, чтобы быть более устойчивыми к заболеваниям".