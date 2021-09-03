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Гильермо Дель Торо создаст новую хоррор-антологию для Netflix

Новости
    03.09.2021, 13:28
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Chris Pizzello/Invision/AP Фото: Chris Pizzello/Invision/AP
Фото: Chris Pizzello/Invision/AP

Анонсирован новый амбициозный проект Netflix. Им займётся Гильермо Дель Торо.

Фото: kinopoisk.ru
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Это будет хоррор-антология под названием "Кабинет редкостей" (Cabinet of Curiosities), поясняет Deadline.

Эпизоды будут снимать разные режиссёры, и их перечень весьма впечатляет: Винченцо Натали ("Куб", "Химера", "Пустота"), Дженнифер Кент ("Бабадук", "Соловей"), Панос Косматос ("Мэнди"), Дэвид Прайор ("Пустой человек"), Гильермо Наварро ("Проповедник", "Области тьмы", "Нарко"), Кит Томас, Кэтин Хэрдвик ("Сумерки", "Это мы", "Ад на колёсах"), Ана Лили Амирпур ("Легион", новая "Сумеречная зона", "Касл-Рок").

В числе актёров - Эндрю Линкольн, Ф. Мюррэй Абрахам, Глинн Тёрмен, Криспин Гловер, Бен Барнс, Питер Уэллер, Тим Блейк Нельсон и другие.

Запланировано восемь серий, одна из которых станет экранизацией одного из рассказов Говарда Лавкрафта - пока не указывается, какого именно.

Премьера должна состояться в следующем году.

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